Primero Alito Ahora pancho Dominguez ex gober de Querétaro se pelea en bar.

El exgobernador panista de Querétaro, Pancho Domínguez Servién, volvió a ser noticia, pero no por su brillante aportación al debate público ni por una propuesta de Estado: lo captaron a golpes en un bar.

El video dura apenas 25 segundos, pero alcanza para retratarlo entero: puñetazos a un sujeto que ya estaba sometido del cuello por otros hombres, mientras Domínguez aprovecha el momento para soltar el brazo. Escena triste para un político que alguna vez quiso ser presidenciable y hoy parece más bien candidato a “cliente distinguido” de la nota roja.

Los panistas, que presumen valores familiares y orden moral, se enfrentan otra vez a su espejo roto: ediles enfiestados, alcaldes ebrios, gobernadores prófugos… y ahora un exmandatario que confunde el bar con la arena de box. ¿Qué sigue? ¿Un reality show de golpes y escándalos azules en horario estelar?

Pancho, que tanto criticó la violencia política, ahora se coloca en el ring de la violencia callejera. Con razón bajó su candidatura presidencial: en la arena electoral se necesitaban ideas, y en la cantina sólo se necesita un buen derechazo.

La imagen queda para la posteridad: el panismo, que alguna vez presumió “buenas formas” y “civilidad”, hoy se debate entre copas, pleitos y escándalos. Y Pancho, en lugar de estadista, termina viéndose como un personaje de tercera en una pelea de borrachera.

El verdadero nocaut, esta vez, se lo dio a sí mismo.