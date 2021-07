Francia podría despedir a trabajadores que no presenten certificado de vacuna COVID-19

“Esto no quiere decir que ahora no pueda haber despidos, sino que ahora está menos delimitado, que podría aplicarse antes de los dos meses, como está recogido ya en el código laboral “, añadió Borne que se mostró convencida de que la amplia mayoría de los empleados van a vacunarse y que los que se nieguen serán “casos excepcionales”.

“Como no hay salario, esta disposición no puede durar indefinidamente. Habíamos querido introducir en la ley la forma en la que se podría recurrir al despido , al que no se podría recurrir antes de dos meses y que se acompañaría de una indemnización para los trabajadores”, dijo Borne.