Primera medallista de oro de Filipinas recibirá una casa y 13 millones de pesos como recompensa

La vida va a cambiar totalmente para la levantadora de pesas Hidilyn Diaz, que el lunes dio a Filipinas el primer oro olímpico de su historia con su victoria en la categoría de -55 kg de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, lo que le supondrá una recompensa de una casa y 655 mil dólares (más de 13 millones de pesos mexicanos).

Después de 18 meses entrenándose en Malasia debido a las restricciones ligadas a la pandemia del COVID-19, la atleta de 30 años ganó el lunes la medalla de oro en la categoría de -55 kg.

En la isla meridional de Mindanao, donde vive, su familia siguió su actuación con muchos nervios. “La alegría se disparó, gritamos y algunos lloraron de emoción”, explicó Emelita Diaz, preguntada por la AFP un día después de la hazaña de su hija.

Esta primera medalla de oro de la historia olímpica de Filipinas, que contaba hasta ahora con diez metales pero ninguno dorado, fue festejado en Manila. Una de las esas medallas anteriores es la plata que Hidilyn Diaz logró en Rio 2016.

Thank you, Hidilyn Diaz, for the first-ever Olympic Gold for the Philippines! We are so proud of you! 🇵🇭 pic.twitter.com/JhRrKlPrm6

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) July 26, 2021