Como entra Genaro García Luna al gobierno de Vicente Fox algo que muchos no saben que fue su esposa Martha Sahagún quien hace un primer pacto con el, que haría lo posible por la continuidad, al no lograr su cometido ambas partes, llega el segundo pacto que era protegerse entre ellos y también lo hiciera con sus hijos los Bribiesca Sahagun, por ello nunca los tocaron y quedó impune el robo a la nación que realizaron con oceanografía, es tiempo que el presidente López obrador realice las investigaciones, ahora que comienzan a embonar el rompecabezas.

