Genes ligados a conducta homosexual podrían dar ventajas evolutivas: estudio

Un amplio estudio científico publicado este lunes en “Nature” indica que los genes asociados al comportamiento sexual entre personas del mismo sexo podrían conferir a individuos heterosexuales ciertas ventajas evolutivas.

Esa es una de las conclusiones de una investigación liderada por expertos de la Universidad de Queensland, Australia, con la que tratan de dar respuesta a una “paradoja darwiniana” sobre la sexualidad.

En las sociedades humanas, entre el dos y el 10 % de individuos participa en “comportamientos sexuales con personas del mismo sexo” (SSB, sus siglas en inglés), ya sea de manera “exclusiva o predominante”, explica en un comunicado Brendan Zietsch, el principal autor del estudio.

No obstante, recuerda que la evolución “suele favorecer a genes y rasgos” que facilitan la reproducción de las especies.

… se pregunta el experto.

— Abdel Abdellaoui (@dr_appie) August 23, 2021