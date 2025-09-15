Gobernador cancela grito y eventos en Sinaloa por seguridad.

En Sinaloa, este año el Grito de Independencia será un acto solemne con la presencia de los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

El gobernador Rubén Rocha Moya destacó que la celebración estará marcada por la responsabilidad y el respeto a los símbolos patrios:

“Gobernar es un ejercicio de alta responsabilidad. Priorizamos el bienestar y la seguridad de las familias sinaloenses”, expresó.

Asimismo, informó que se mantendrá vigente el operativo de seguridad en todo el estado para garantizar que la ciudadanía disfrute de las fiestas patrias en un ambiente de paz y tranquilidad.