LocalNacional

Gobernador cancela grito y eventos en Sinaloa por seguridad.

adminBy 58 views

En Sinaloa, este año el Grito de Independencia será un acto solemne con la presencia de los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

El gobernador Rubén Rocha Moya destacó que la celebración estará marcada por la responsabilidad y el respeto a los símbolos patrios:

“Gobernar es un ejercicio de alta responsabilidad. Priorizamos el bienestar y la seguridad de las familias sinaloenses”, expresó.

Asimismo, informó que se mantendrá vigente el operativo de seguridad en todo el estado para garantizar que la ciudadanía disfrute de las fiestas patrias en un ambiente de paz y tranquilidad.

admin

Habrá becas para los jóvenes: Claudia Sheinbaum

Previous article

You may also like

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Local