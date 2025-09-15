Habrá becas para los jóvenes: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo sigue apoyando a los jóvenes. Se abre el registro de la beca “Rita Cetina” para secundaria,

La diputada federal Julieta Ramírez informó que ya se encuentra abierto el registro para la Beca “Rita Cetina”, dirigida a estudiantes de secundaria, impulsada por el Gobierno de México.

Este programa busca apoyar la continuidad educativa de adolescentes y reducir la deserción escolar mediante un apoyo económico directo.

El registro se realiza a través de las plataformas oficiales del gobierno federal y estará disponible en las próximas semanas para todos los estudiantes que cumplan con los requisitos.

La beca “Rita Cetina”, que lleva el nombre de la pionera de la educación femenina en México, forma parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades.

Julieta Ramírez