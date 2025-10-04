Golpe al tren de aragua en México.

Detienen en CDMX a operador del “Tren de Aragua” vinculado a feminicidios y trata de personas

Ciudad de México.– En el marco de trabajos de investigación coordinados entre distintas corporaciones de seguridad, fue detenido en la capital del país Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, identificado como uno de los principales operadores de la organización criminal “Tren de Aragua” en México.

La captura se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

De acuerdo con las autoridades, el detenido es considerado autor intelectual y material de diversos feminicidios, además de mantener vínculos con delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

Durante el operativo también fueron capturados dos de sus colaboradores directos, quienes junto con Nelson Arturo “N” contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

Las investigaciones señalan que los tres detenidos estarían involucrados en actividades delictivas relacionadas con venta de narcóticos, homicidios, secuestros y extorsiones, con zonas de operación en los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y en varias alcaldías de la Ciudad de México.

