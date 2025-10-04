Hugo Alday buscaría alcaldía de Cancun Quintana Roo.

Hugo Alday Nieto, la mirada puesta en Cancún 2027

Por Antar Moisés

Aunque el calendario electoral aún marca una pausa antes de las definiciones rumbo a 2027, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday Nieto, ha comenzado a perfilar su futuro político con una claridad que pocos se atreven a mostrar a estas alturas.

Sin lanzar una candidatura formal, Alday reconoce ante medios informativos su interés en competir por la presidencia municipal de Benito Juárez #Cancún

el legislador comento que es necesario reinventar Cancún una frase que va más allá, debemos recordar que esta punta del caribe mexicano es el destino turístico más importante de México.

Más allá del discurso, el movimiento político de Alday Nieto tiene una lectura estratégica. Dentro de la coalición de la Cuarta Transformación, donde Morena, el Verde y el PT mantienen una alianza que ha sido funcional pero de no prestarse, podría acaso este partido político, ir en solitario, veremos que sucede en el camino.

Ha expresado que cualquier persona que se dedica a la política y te diga que no está interesada en buscar un cargo de mayor nivel, te mentiría comento en una entrevista que realizo.

El proceso sucesorio podría decirse que ya está en marcha, aunque aún se hable en tono de prudencia.

En términos políticos, el mensaje es claro: el PT quiere jugar en serio en Cancún. Y Alday Nieto, con su perfil de abogado, legislador activo y voz propia dentro del Congreso estatal, busca posicionarse como un actor con proyecto, no solo con ambición.

El reto será transformar su discurso de reinventar Cancún en una narrativa que conecte con la realidad cotidiana de los cancunenses: la movilidad, la seguridad, los servicios públicos y el equilibrio entre desarrollo turístico y bienestar social.

Si logra capitalizar esa idea de renovación con propuestas concretas, Hugo Alday Nieto podría convertirse en una figura relevante dentro del nuevo mapa político de Quintana Roo, donde la competencia interna en la 4T promete ser tan intensa como la externa.

Por. Antar Moises N.

