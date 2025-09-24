LocalNacional

Habla la presidenta sobre el pago de 25 millónes de dólares de Salinas Pliego a EEUU.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hablo sobre la situación de Ricardo Salinas Pliego, luego de que se diera a conocer que en Estados Unidos enfrentaba una orden de arresto por una deuda millonaria con la multinacional AT&T, lo que lo llevó a pagar una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser detenido.

Sheinbaum señaló que se trata de un asunto estrictamente judicial en otro país y que corresponde a las autoridades competentes resolverlo. Afirmó que su gobierno no intervendrá en favor ni en contra del empresario, pues en la Cuarta Transformación no hay privilegios y la ley debe aplicarse por igual a todos.

Además, recordó que este caso confirma la necesidad de que grandes corporaciones y magnates cumplan con sus responsabilidades, ya sea en México o en el extranjero. “Los tiempos de los intocables ya se acabaron, aquí no hay excepciones. Quien tenga deudas o procesos debe responder ante la justicia”, subrayó.

