Vidulfo Rosales recibe premio de la Corte para trabajar en puesto de privilegio.

Hugo Aguilar le da un puesto importante a EX abogado de los 43 de Ayotzinapa con un sueldo de más de 100 mil pesos y quien atacó palacio nacional con estos estudiantes en tiempos de López Obrador.

La designación de Vidulfo Rosales, abogado conocido por su activismo y su cercanía con grupos estudiantiles radicales, generó fuerte controversia luego de que el ministro Hugo Aguilar lo respaldara para incorporarse a la Corte.

En redes y en diversos foros, ciudadanos reclamaron que se “metiera a un porro” a una de las instituciones más importantes del país, señalando que esta decisión resta credibilidad y prestigio al máximo tribunal.

Rosales, identificado con movimientos estudiantiles y sociales de carácter combativo, divide opiniones: mientras algunos lo ven como un defensor de causas populares, otros lo critican por su estilo confrontativo y vínculos con grupos de choque.

