HASTA A MATARON A AMLO YA LOS OPOSITORES, ESTA BIEN INFORMA ADÁN AUGUSTO.

Hasta donde han llegado opositores y sin darse cuenta están apoyando a lópez Obrador, la gente reza por el y se dan cuenta que ningún presidente tiene el apoyo como sudede con AMLO. Aclaro Adán Augusto López Hernández qué No ningun traslado de emergencia, tampoco infarto, ni que se desvanecio como han asegurado, termino comentando que su salud es estable, se hizo una prueba y salió positivo a COVID 19 negativo a influenza, ahora debe mantener su sana distancia y cuidarse, algo más grave, seguramente lo informarian, el presidente es una persona que no le gusta guardar nada si algo sucediera, así que pronto lo tendremos de regreso. AGRADECIDO CON AQUELLAS PERSONAS QUE HAN HABLADO POSITIVO DE SU SALUD Y DESEAN LA PRONTA RECUPERACIÓN DE Andrés Manuel López Obrador

