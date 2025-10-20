Hay alerta por lluvias en Veracruz

Activan aviso especial por fuertes lluvias en Veracruz: estas son las regiones más afectadas

Xalapa, Ver. — La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz activó un aviso especial debido al incremento de lluvias en varias regiones del estado, principalmente en la zona montañosa central y el sur de la entidad, donde se esperan precipitaciones intensas durante este domingo.

De acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, las condiciones de inestabilidad continuarán en las próximas horas, por lo que autoridades exhortan a la población a mantenerse alerta y atender las recomendaciones oficiales.

“Después del periodo de calidez, se prevé que la probabilidad de lluvias y tormentas disminuya en el norte y montaña del centro, pero continúen y aumenten en las llanuras, costas del centro y cuencas del sur”, detalla el reporte.

Municipios con mayor probabilidad de lluvias este 20 de octubre

El Centro Meteorológico de Veracruz informó que entre las 14:00 y 20:00 horas se esperan precipitaciones fuertes, con acumulados de 20 a 50 milímetros, en las siguientes regiones:

Totonacapan

Coyutla, Zozocolco, Espinal, Coatzintla

Montañas del centro

Martínez de la Torre, Jalacingo, Naolinco, Banderilla, Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo, Cosautlán, La Perla, Coscomatepec, Huatusco, Maltrata, Orizaba, Córdoba, Tlaquilpa, Zongolica, Tezonapa

 Costa central y llanuras del centro

La Antigua, Veracruz, Alvarado, Paso del Macho, Soledad de Doblado, Jamapa, Cotaxtla, M. Fabio Altamirano

Región sur

Tierra Blanca, Tres Valles, Cosamaloapan, Tlalixcoyan, Carlos A. Carrillo, Playa Vicente, Los Tuxtlas, Uxpanapa, Coatzacoalcos, Las Choapas

Autoridades piden precaución

La Secretaría de Protección Civil recomienda extremar precauciones ante posibles deslaves, crecidas de ríos y anegamientos, así como mantenerse informados a través de las actualizaciones del pronóstico del tiempo, ya que podrían registrarse contrastes en el clima a lo largo de la semana.