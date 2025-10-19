Que pasa con la Secretaría de Turismo, no solo es pasear y tomarse la foto para las redes sociales.

Requiere Josefina Rodriguez estar más, atenta y no esperar que la presidenta Claudia Sheinbaum le dicte qué hacer como el caso de #tulum #QuintanaRoo

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, debió anticiparse a la situación en Tulum, donde ciudadanos y visitantes han expresado inconformidad por decisiones del gobierno local relacionadas con el acceso a las playas.

Las quejas señalan que, si bien la entrada es gratuita, se condiciona el uso pleno de las áreas al consumo en los establecimientos del lugar. Este tipo de prácticas genera malestar y afecta la percepción del turismo en la región.

Es fundamental que las autoridades locales como estatales mantengan vigilancia constante y comunicación directa con los destinos turísticos de su demarcación para prevenir conflictos que puedan dañar la imagen de México ante el turismo nacional e internacional.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha reiterado su compromiso con un turismo sustentable, ordenado y accesible para todas y todos.

En ese sentido, corresponde a las dependencias federales actuar con oportunidad y responsabilidad, atendiendo cada situación que afecte al bienestar de los visitantes y a la economía local.

Que opinan.

