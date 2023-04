Hay quienes quisieran que no hubiera conciertos gratuitos en el Zócalo.

Comenta la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum qué aun existen quienes quisieran que no hubiera conciertos gratuitos en el Zócalo, porque piensan que el acceso a la cultura y el esparcimiento es un privilegio, no un derecho. Una de tantas diferencias: los privilegios frente a los derechos. Que piensan de las personas que no quieren conciertos para el pueblo. Www.elcambiodemexico.com

