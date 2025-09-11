Hay una excelente relación con EEUU.

Con mensaje a opositores que buscan enfrentar a México con EEUU aquí la muestra, de la excelente relación de Ambos países.

La cooperación da resultados

Gracias al diálogo cercano entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se logró la entrega de 55 personas solicitadas por las autoridades estadounidenses, quienes ya enfrentan la justicia en ese país.

Este hecho fue calificado como un logro histórico en materia de cooperación bilateral en seguridad. Durante su visita oficial, el secretario Marco Rubio destacó que el entendimiento político y la coordinación institucional han sido clave para fortalecer la relación entre ambas naciones.

Embajada Estados Unidos en México