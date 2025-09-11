Explosión de pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa; cierran autopista México–Puebla

La mañana de este jueves se registró la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, lo que dejó a varias personas con quemaduras y movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, así como ambulancias del ERUM y Cruz Roja, trabajan en el lugar para sofocar las llamas y atender a los heridos, algunos de ellos trasladados de urgencia a hospitales de la zona.

Como medida de seguridad, las autoridades ordenaron el cierre total de la autopista México–Puebla en ambos sentidos. Además, se reporta la suspensión temporal del servicio en el Metro, Trolebús y Cablebús en los tramos cercanos al incidente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la alcaldía Iztapalapa recomendaron a la población utilizar vías alternas como Texcoco, Pantitlán y Eje 10 Sur, para evitar la zona del siniestro.

Hasta el momento, personal de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México supervisa las labores de rescate y el apoyo a las personas afectadas, mientras se investigan las causas de la explosión.