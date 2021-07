Hospitales del IMSS en 3 ciudades de Sinaloa se saturan por COVID

Trinidad Leyva Verduzco, directora del HGZ 32 del IMSS en Guasave, señaló que la sociedad se ha relajado ante la pandemia, por lo que deben retomarse las medidas de distanciamiento, uso de cubrebocas y lavado constante de manos.

Por Reyes Iván Camacho

GUASAVE, 6 de julio (Noroeste).- Los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán que atienden a pacientes con COVID-19 están a punto del colapso por el incremento de casos, advirtió Trinidad Leyva Verduzco.

En reunión de los consejos Municipal de Salud y Ciudadano para Mitigar los Efectos de la COVID-19, la directora del Hospital General de Zona 32 del IMSS, en Guasave, dijo que es lamentable lo que está sucediendo ante el relajamiento de una sociedad que no entiende la magnitud del problema que se está presentando.

“Es lamentable lo que está sucediendo en estos momentos, nuestros hospitales están colapsando, el Hospital General ha reportado un repunte en sus hospitalizaciones, gente más joven”, dijo.

“El Seguro Social (de Guasave) está desconvertido desde el mes de mayo porque se hicieron hospitales de concentración en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, en este momento vemos con pena que esos hospitales están a punto del colapso, no solamente los hospitales del Seguro Social, sino los demás”.

Leyva Verduzco subrayó que es de vital importancia que la gente tome conciencia de nuevo y retome las medias de sana distancia, uso del cubrebocas obligatorio, lavado de manos y uso de alcohol gel, porque si no, esto va a colapsar.

“Mi hospital se desconvirtió porque empezó a llegar mucha gente con malos seguimientos en sus tratamientos de las enfermedades crónico-degenerativas, la gente en casa no se cuidó, nos dieron un verde y todo mundo salimos sin ninguna conciencia”, sostuvo, “tenemos un montón de accidentados, antes un accidentado en moto se fracturaba un brazo, una pierna, hoy llega con todo fracturado, yo no sé qué está pasando con nuestra sociedad, no está tomando conciencia de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando aquí en Guasave”.

Expuso que no se puede reconvertir al hospital 32 de la noche a la mañana para hacerlo COVID de nuevo, porque está lleno de pacientes con padecimientos crónico-degenerativos o con problemas de fracturas o traumatismos.

“Y no entendemos, la sociedad no entiende, la gente sigue saliendo, sigue divirtiéndose y no ve la magnitud de estos problemas”, recalcó.

En la misma reunión, Simón Martínez González, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 2, comentó que ante el repunte a nivel estatal que se está teniendo, Sinaloa está a punto de entrar al color naranja en el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

