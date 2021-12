Hugh Jackman, “Wolverine” de los X-Men, da positivo a covid

Los casos positivos de covid siguen incrementándose en el mundo entero y el mundo del espectáculo no ha dejado de sufrir estragos, siendo el reconocido actor Hugh Jackman el que más recientemente ha dado a conocer que padece la enfermedad.

Este 28 de diciembre de 2021, el actor australiano Hugh Jackman, reconocido por ser “Wolverine” en las películas de los X-Men y varios papeles más, dio a conocer en un corto video que dio positivo a covid después de realizarse una prueba.

En el video, publicado en sus redes sociales, Hugh Jackman detalló al momento tiene síntomas leves y tan pronto como se recupere estará de vuelta en los escenarios.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) December 28, 2021