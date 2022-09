Ian se intensifica y recobra fuerza de huracán categoría 1

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta tropical Ian se intensificó se convirtió en huracán otra vez; el meteoro se dirige hacia los estados de Georgia y Carolina del Sur.

El huracán causa severas inundaciones, marejadas ciclónicas y vientos fuertes que amenazan la vida de las personas que viven en dichos estados, reportó el Centro de Huracanes de Estados Unidos.

Hurricane #Ian Advisory 29: Ian Becomes a Hurricane Again. Taking Aim At the Carolinas and Georgia With Life-Threatening Flooding, Storm Surge and Strong Winds. https://t.co/tW4KeFW0gB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 29, 2022