Impunidad, razón de feminicidios en México: Arturo Zaldívar

En México se mata a las mujeres porque los feminicidios no se investigan, advirtió el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

“¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada. Porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan. Porque cuando se investigan, se investigan mal y, como se investigan mal, por regla general las carpetas, en las fiscalías no se arman adecuadamente. Los asuntos que se judicializan de desapariciones y muertes de mujeres son una minoría casi insignificante”, explicó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.