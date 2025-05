Incautan 37 toneladas de Cocaína en costas de Guerrero.

SIGUEN LAS OPERACIONES Y ASEGURAMIENTOS DE ESTUPEFACIENTES EN MÉXICO. En una operación marítima de la Secretaría de Marina se aseguraron 68 bultos con 1,364 kg de polvo bco, frente a las costas de Guerrero, que se suman a las más de 37 toneladas incautadas por mar en la presente administración. Esto representa una cantidad muy significativa de recursos económicos que no llegarán a las organizaciones criminales, así como millones de dosis que tampoco llegarán a las calles. Esto no lo aceptan opositores. Que opinan. Www.elcambiodemexico.com

You may also like