Podrían venir renuncias masivas en Morena.

Hablé con una servidora pública de México, dice estar muy cansada de ver cómo el sueño de Andrés Manuel López Obrador está siendo tapado con una cortina azul y roja. Compañeros que han luchado sol a sol para obtener un puesto de trabajo se dan cuenta de que en sus estados empiezan a ver caminar con los líderes de Morena a políticos que no recibieron puestos en sus partidos del PRIAN y renunciaron para volverse guindas. ¿Cómo puede ser esto posible? El trabajo de Andrés Manuel López Obrador está siendo sumergido en un pantano de colores, mientras opositores se burlan y ven cómo quienes desechan, aquí en Morena los reciben con aplausos, aún cuando ofendieron al ex presidente y líder de Morena Andrés Manuel López Obrador y otros que vieron a la presidenta Claudia Sheinbaum como una mujer que no llegaría a ser la primera mujer en gobernar nuestro país. Ahora ya con un perdón basta. Esto no puede ser. Si no fuera presidenta, se burlarían. Como es, piden una oportunidad. Seguramente, buscaremos otra forma de seguir la lucha que comenzó nuestro máximo líder Andrés Manuel López Obrador. No tarda en empezar esta serie de salidas de no detener esta locura de aceptar a ex priistas y panistas que hoy son parte de este gobierno federal. Ahora otros vendrán a querer quedarse con lo que hemos sudado en casi 18 años. No es justo seguir así. Tú serás el primero en recibir la información de mi salida con al menos 10 legisladores activos.

¿Qué opinan?

¿Está bien lo que sucede y qué buscarían, renunciar de seguir aceptando a estos ex políticos del PRIAN?www.elcambiodemexico.com

