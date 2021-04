INE aprueba lista de candidatos indigenas a diputados federales pese a ‘inconsistencias’

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la lista de candidatos a diputados federales de aspirantes que buscan cumplir con la cuota de representación indígena en las elecciones 2021 en México, pese a que se plantearon dudas con respecto a la autenticidad de su origen étnico.

Durante la sesión a distancia del viernes, la consejera Claudia Zavala advirtió sobre las inconsistencias detectadas en las constancias entregadas.

“En esta acción afirmativa encontramos diferentes casos; algunos donde la documental que fue presentada para demostrar el vínculo, la firma y el contenido, cuando se fue a constatar por esta autoridad fue negada por parte de la persona que expidió esa constancia, que es alguna autoridad de una comunidad. En esos casos, yo creo que hay que ser muy enfáticos, no podemos prestarnos a ningún tipo de simulaciones o de que, a esta autoridad, por un lado, se le pueda presentar alguna documentación falsa, o por el otro, que se le puedan hacer manifestaciones falsas respecto de lo que en un momento se emitió”, aseguró Uuc-kib Espadas, Consejero del INE.

Durante la sesión el consejero, Uuc-kib Espadas expuso que ante la decisión “espontánea y obligada” del Tribunal Electoral de aplicar un conjunto de acciones afirmativas, hay simulación en las cuotas de representación de los grupos minoritarios.

“El resultado de estos criterios es lo que hoy tenemos, una feria de simulaciones… esta acción afirmativa ha sido sujeto de la falsificación de documentos de acreditación, es decir, instancias de las que aquí se les ha dado formalidad, no formalidad, se les ha dado facultad para decretar quién es indígena y quién no, y que en realidad no tenga ningún tipo de facultad legal para hacerlo, y bueno, hay personas que con gran éxito y no siendo indígenas han obtenido estas constancias, que esas constancias han sido ratificadas por sus expedidores, y que en consecuencia, los ladinos disfrazados de indios que les presentaron, serán candidatos sin ningún tipo de problema”, explicó Ciro Murayama, consejero del INE.

“Yo prefiero que haya dos o tres oportunistas, lo digo así, a que haya decenas de personas que puedan no ser postuladas porque la autoridad comunitaria local les impone algún obstáculo… se me dirá que eso puede dar lugar a cierta simulación, es decir, que gente que no sea auténticamente indígena, se quiera reconocer como tal para fines de un interés político electoral inmediato. Pero a la vez tenemos el problema de que puede haber violaciones de derechos individuales, obstáculos para el ejercicio del derecho fundamental al voto pasivo, a ser votado, si uno no cuenta con las simpatías de alguna organización o de alguna autoridad comunitaria”, precisó Claudia Zavala, consejera del INE.

El Consejo General del INE también aprobó los registros de los candidatos a diputados federales inscritos en las listas de afromexicanos y personas con discapacidad.

Con información de Jessica Murillo

HVI

Fuente: Televisa

