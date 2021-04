Príncipe Carlos se despide de su padre, Felipe de Edimburgo

El príncipe Carlos de Inglaterra, primero en la línea de sucesión al trono británico, se despidió de su padre, el duque Felipe de Edimburgo, fallecido ayer a los 99 años.

En una declaración a los medios frente a su residencia Highgrove House, en el condado inglés de Gloucestershire, Carlos destacó que el consorte de la reina Isabel II fue “una persona muy especial”.

NEW: Prince Philip’s oldest son speaks on behalf of the whole Family.

Prince Charles says they are “so deeply touched” by the worldwide tributes to “my dear Papa” who was a “very special person” and they miss him “enormously”. pic.twitter.com/a2j40JxbjA

— Chris Ship (@chrisshipitv) April 10, 2021