Inician en la Cámara de Diputados Foros del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral

“Considero muy acertado valorar la disminución de estos funcionarios sin perjudicar a las minorías políticas, si bien no hay paradigma que indique que a mayor número de regidores y de síndicos hay mayor progreso en las comunidades, sí estamos ciertos que sí habrá un beneficio al erario público / me atrevo a asegurar que no habría una crisis social ni de gobernabilidad por la disminución de regidores ni de síndicos”, dijo Carmen Medel, presidenta municipal de Minatitlán, Veracruz.

