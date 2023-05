Comenta el presidente de México. Ahora que queremos federalizar todo el sistema de salud con el Imss bienestar, nos cuesta trabajo porque hay gobernadores que no quieren… ¿por qué no quieren Es muy simple por ley tenemos que transferirles fondos para la salud y no quieren perder ese dinero: Lopez Obrador Www.elcambiodemexico.com

