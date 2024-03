El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que el campo de golf de Huatulco, al que llegó la Guardia Nacional, ayer es de la nación y no del empresario Ricardo Salinas Pliego.

El ejecutivo federal comento durante su conferencia matutina diaria, este día desde La Paz, Baja California, que el dueño de Grupo Salinas tenía la concesión de dicho campo pero ésta ya venció.

Existía este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego; se vence el contrato porque lo que pagaba de acuerdo a lo que me informaron de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, el campo de golf era una concesión.

Tenía el gobierno federal que pagar el agua y atención al campo de golf, salía más caro el caldo qué las albóndigas, agregó.

AMLO dijo que al vencerse la concesión del campo de golf, su gobierno planea venderlo porque no se obtiene ningún beneficio en impuestos, e incluso provocaba pérdidas.