Ruth González Silva trae una ola verde en san luis Potosí.

Comentó: Trabajaré para las mujeres y hombres no solo tengan educación y empleo, es importante que emprendan proyectos, las mujeres sean generadoras de economía de nuestro Estado. Es increíble el recibimiento de la ex presidenta del DIF estatal y ahora candidata al senado, Ruth González, comenta que dará otorgará apoyo total desde el Senado para superar la cifra de mujeres, hombres, niños y niñas, jóvenes y adultos mayores que salieron de la pobreza extrema en los últimos dos años gracias al esfuerzo de Ricardo Gallardo Cardona quien está al frente del Gobierno del esyado en San Luis Potosí, seguramente será una excelente senadora y no hay duda que puede ser quien con su ola verde tan poderosa pieda quedar al frente en el gobierno del estado en San Luis Potosí en el futuro. Que opinan.

