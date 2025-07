Involucran a Peña Nieto en estafa de 25 MDD.

La información emergió tras una disputa legal entre los dos empresarios, quienes habrían formalizado un acuerdo en 2024 que detalla su conexión con el ex mandatario mexicano. En los documentos filtrados, Enrique Peña Nieto es referido como “N”, una designación que busca proteger la identidad del ex presidente sustituyendo la palabra “presidente” o “una personalidad de alto rango” dentro del gobierno mexicano. Además, se menciona una “inversión conjunta” entre Neriah y Ansbacher.

El escándalo que involucra a Avishai Neriah y Uri Ansbacher, empresarios israelíes, y a Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, ha suscitado gran atención y controversia. Según el medio israelí *The Marker*, Neriah y Ansbacher habrían pagado aproximadamente 25 millones de dólares durante el mandato de Peña Nieto (2012-2018) con el objetivo de obtener contratos lucrativos, entre ellos, la adquisición de Pegasus, un software de espionaje.