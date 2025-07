Panistas  buscan salvarse del dedo señalador de Ovidio Guzmán en EEUU.

Los Vínculos entre el PAN y la corrupción del narco. Genaro García Luna (Fox/Calderón, PAN), Secretario de Seguridad (2006-2012) en los gobiernos panistas, fue acusado de recibir sobornos millonarios y condenado por proteger al narco. Durante los sexenios panistas (Fox y Calderón), El Chapo permaneció prófugo y operando sin presión real, situación vista como beneficio indirecto. El abogado del Chapo acusó que pagos millonarios alcanzaron hasta a los presidentes Calderón y Peña Nieto. Panistas señalados directamente incluyen a Genaro García Luna y Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN, exgobernador de Tamaulipas), quien sostuvo reuniones con El Chapo y ocultó bienes ligados al narco. Militantes del PAN han criticado a su partido por no frenar la corrupción relacionada con El Chapo y otros casos. Resumen claro: Persona o institución, Vínculo con El Chapo. Genaro García Luna, Sobornos millonarios; condenado por proteger al narco. Gobiernos de Fox y Calderón, No persiguieron efectivamente al Cártel de Sinaloa. Cabeza de Vaca (PAN, Tamaulipas), Reuniones y lavado de dinero vía offshore. Militantes panistas, Denuncian encubrimiento y permisividad en corrupción. Conclusión: Sí, existen vínculos comprobados entre figuras del PAN y el Cártel de Sinaloa. El caso más visible es el de García Luna, condenado por recibir sobornos.

