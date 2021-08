Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, asegura que ya no quiere vivir

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez manifestó este martes que ya “no quiere vivir”, dos días después de haberse generado lesiones en los brazos y en una jornada en la que la administración penitenciaria la sacó del penal en que está recluida para hacerle nuevas pruebas médicas.

“Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, señala un mensaje de Áñez difundido en sus redes sociales.