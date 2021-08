Premian a médicos que le salvaron la vida al danés Christian Eriksen en la Eurocopa

“Quiero dar las gracias a Morten, Morten y al equipo médico que me ayudó en el Parken el 12 de junio. Hicieron un trabajo fantástico y me salvaron la vida. También un gran agradecimiento a mi amigo y capitán Simon y a mis compañeros del equipo danés por su apoyo, tanto el 12 de junio como después”, sostuvo Eriksen en el comunicado.

You may also like