Joven de 19 años gana 223 millones de dólares en la lotería, pero no pudo cobrarlos por un inconveniente

La joven de 19 años, Rachel Kennedy, se llevó la sorpresa de su vida cuando recibió la noticia de que los números en su billete de lotería habían sido declarados como ganadores. Sin embargo no advirtió jamás que un mero error arruinaría su fortuna.

Tras enterarse de su buena suerte, Rachel llamó a su madre y a su novio, Liam McCrohan. Los tres empezaron a pensar en las nuevas posibilidades que les brindaría el premio: 182 millones de libras esterlinas, equivalentes a alrededor de 223 millones de dólares.

No obstante, una llamada con representantes de la lotería aplastó sus ilusiones. Ellos les explicaron que, al momento de adquirir el billete, Rachel tenía en su cuenta 2.50 libras esterlinas, por lo que el banco rechazó la compra por falta de fondos. Sin embargo esto no evitó que el sistema le enviara una alerta que la declaró ganadora de la lotería.

When your Mrs decides to not play the EuroMillons… and all 7 of her usual numbers come up😭😭£182M pic.twitter.com/3iXMo38wQG

— Liam M (@LiamMccrohan) March 1, 2021