Muere Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, a los 104 años

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Doña Eva Mange Marquez. Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada abuela, hoy 24 de junio de 2022. Agradecemos su comprensión en este difícil momento: hasta siempre, amada abuela. Gracias por todo, gracias por tanto”, se lee en el comunicado.

