Jubileo de Platino: Isabel II inaugurará los festejos por sus 70 años de reinado

Desde el balcón del Palacio de Buckingham, donde debe hacer dos esperadas apariciones, Isabel II abrirá este jueves las grandes celebraciones del “Jubileo de Platino”, sus 70 años de reinado, destinadas a relucir la imagen de la monarquía en tiempos difíciles.

Unos 1,500 militares de la guardia real, con sus bandas musicales y caballos, abrirán los cuatro días de celebraciones con el tradicional “Desfile del Estandarte” que da comienzo a las 10H00 (09H00 GMT). Acompañada por su primo el duque de Kent, coronel de la guardia escocesa, la reina saludará a las tropas desde el balcón.

Organizado anualmente desde hace 250 años para conmemorar el cumpleaños oficial del monarca, este desfile militar tiene su origen en los antiguos preparativos para la guerra, cuando se exhibían todas las banderas del ejército para que los soldados las reconocieran en el fragor de la batalla.

Cancelado en 2020 y 2021 debido a la pandemia, este año coincide con el inicio del “jubileo de platino” y debe atraer a una inmensa multitud de admiradores. Algunos acamparon varias noches en los ajardinados laterales de The Mall, la gran avenida londinense decorada con inmensas banderas británicas que conduce al palacio, para reservarse un buen lugar.

“Es el único modo de garantizar que estás frente a la barrera cuando pasa el carruaje”, dijo Mary-Jane Willows, jubilada de 68 años que llegó desde Cornualles, en el suroeste de Inglaterra.

“Es la sexta vez que vengo y no me iba a perder el jubileo de platino tras haber venido a todos los otros desfiles. Tenía que estar aquí”, afirmaba Hillay Greenhalgh, de 56 años y originaria de Liverpool, en el norte del país.

