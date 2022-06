Segalmex habría desviado millones de pesos en simulación de rentas y reparación de bodegas

Desde hace más de dos años, Luis Bustos dio en comodato a Segalmex una pequeña bodega, de su propiedad, para que se use como centro de acopio del programa precios de garantía, en la comunidad de El Ocotillo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; Luis asegura que funcionarios de Segalmex prometieron reparar los desperfectos de la bodega a cambio de no pagar renta, pero no lo cumplieron.

