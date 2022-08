Juez admite ampliación de demanda de Amparo de Greenpeace México para el tramo 5 del Tren Maya

Otra de las resoluciones tiene que ver con que se ordenen medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto Tren Maya tramo 5. “Es importante destacar que nuestro interés es proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Desde Greenpeace México tenemos casi 30 años luchando por la salvaguarda del medio ambiente y de la biodiversidad, por lo que nuestra demanda de amparo busca que las leyes en la materia avancen de manera progresiva. El Acuerdo de Escazú fue un enorme avance para los países firmantes tras la lucha medioambiental de décadas. Y debe implementarse correctamente” declaró Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace. “Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro. Las personas tenemos derecho a obtener información y a participar de ellas si éstas tienen impacto en nuestras vidas. Puede pensarse que el Tren Maya impactará sólo a la gente que vive en la Península de Yucatán, pero no es así: se impacta a toda una región. La crisis climática no conoce de fronteras” concluyó Luis Miguel Cano, asesor legal de Greenpeace México. Sostuvo que esta ampliación de demanda, además, busca que el Acuerdo de Escazú se implemente correctamente en el país. “Estamos ante la oportunidad de que, a un año de su entrada en vigor, podamos cambiar el marco legal y que ello se vea reflejado en una ampliación de derechos para las personas”, concluye el comunicado.

