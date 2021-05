Justin Trudeau y varios países se solidarizan con México por accidente en L12 del Metro

Varios países han manifestado su solidaridad a México luego del accidente en la Línea 12 del Metro, que dejó 24 muertos y más de 70 lesionados. La noche del lunes, el paso elevado entre las estaciones Olivo y Tezonco de la línea 12 de la Ciudad de México, colapsó justo cuando pasaba un convoy del tren, aplastando algunos autos que circulaban en el lugar.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó su cercanía al pueblo de México.

Canada is standing with – and thinking of – the people of Mexico City this morning. Our hearts go out to the families and friends of the victims of the tragic overpass collapse. We’re also wishing a fast and full recovery to the injured, and we’re keeping you all in our thoughts.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 4, 2021