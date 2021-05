Video: Víctima rocía con gasolina a ladrones y evita asalto

En Chile, tres ladrones intentaron asaltar a un hombre en una gasolinera, mientras la víctima cargaba combustible, sin embargo, al percatarse roció a los agresores, quienes escaparon.

Te recomendamos: Asaltante sin brazos ni piernas roba la cartera a una mujer e intenta huir

En redes sociales se viralizó el video de un hombre que se encontraba cargando gasolina, cuando tres sujetos llegaron en una furgoneta blanca con la intención de asaltarlo. Para defenderse, el dueño del vehículo los roció con el líquido inflamable.

Al verse bañados de gasolina los asaltantes escaparon desconcertados. Este incidente tuvo lugar en una estación de autoservicio de la Comuna de Independencia, al norte de Santiago de Chile.

Tras la difusión de este video, se supo que el hombre que repelió a los asaltantes se llama Alejandro, tiene 65 años y es servidor público.

… declaró en entrevista a un canal local de noticias.

También señaló que los asaltantes, que eran jóvenes de entre 17 y 18 años, querían dispararle.

“Decían que me iban a disparar, que me iban a matar. Al que se me acercó por la derecha le tiré justo el chorro en la cara y se devolvió al furgón. Le dije ‘dispara y aquí nos morimos todos’. Felizmente no lo hizo, porque habría sido otra la situación”.