Kanye West anuncia compra de la polémica red social Parler

Aunque sus promotores la definen como la plataforma de “la libertad de expresión” precisamente por su política laxa con la moderación de contenidos y aseguran que no va dirigida a un público concreto, Parler ha ganado en los últimos tiempos mucha popularidad entre los conservadores de Estados Unidos, que consideran que redes como Facebook o Twitter vetan sus opiniones y no les permiten expresarse.

