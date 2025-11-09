Claudia Sheinbaum tengo fuerza para cuidar de México.

Claudia Sheinbaum: el nuevo eje del poder político en México

Por Antar Moisés N.

A menos de un año de haber asumido la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo ha consolidado su posición como el nuevo eje del poder político en México.

Su gobierno no solo representa la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación iniciado por Andrés Manuel López Obrador, sino también el inicio de una nueva etapa donde la técnica, la planeación y el control político marcan la pauta.

A diferencia de su antecesor, Sheinbaum ejerce un liderazgo más agresivo y con palabras directas, pero más estructurado.

Su estilo es de gestión y resultados, con decisiones basadas en datos, planeación y comunicación institucional. Sin embargo, detrás de esa imagen técnica se esconde una realidad política: la presidenta ha comenzado a reconfigurar los equilibrios de poder tanto dentro de Morena como en el escenario nacional.

Con un gabinete que combina perfiles políticos fuertes y agresivos para defender al pueblo de México.

Sheinbaum busca fortalecer la gobernabilidad mientras mantiene una relación pragmática con los grupos morenistas. Ha logrado mantener la unidad del movimiento, pero también marcar distancia con el estilo personalista que caracterizó al lopezobradorismo, aun cuando muchos se han desatado entre viajes y compras excesivas, les dice sus verdades, el pueblo observa y nada les perdona.

En el plano político, su estrategia es clara: gobernar desde el centro, pero sin romper con la base social de Morena. Este equilibrio le ha permitido ganar confianza entre sectores empresariales y moderados, mientras conserva el respaldo popular que heredó del anterior obradorismo.

Sin embargo, enfrenta desafíos importantes. La violencia en estados como Michoacán, Guerrero y Zacatecas, así como los conflictos internos en algunas gubernaturas morenistas, representan pruebas de liderazgo y coordinación institucional. Su discurso de paz con justicia será puesto a prueba por una realidad que exige resultados inmediatos qué din duda con su experiencia logrará salir adelante.

En el plano internacional, Sheinbaum ha proyectado una imagen de liderazgo único y diplomático, reforzando la relación con Estados Unidos, Francia y la Unión Europea sin perder la narrativa soberanía de nuestro pueblo.

Su reciente participación en foros internacionales la posiciona como una figura de equilibrio en una región marcada por tensiones políticas con la oposición desesperada por volver a servirse del poder.

La derecha, por su parte, sigue desarticulada. Este vacío le ha permitido a Sheinbaum ejercer una agenda sin contrapesos reales, consolidando su liderazgo político y su autoridad moral dentro del movimiento.

En conclusión, Claudia Sheinbaum encabeza una nueva etapa del poder en México: menos populista, más institucional, pero igualmente firme en su visión transformadora. Si logra mantener estabilidad y resultados, su gobierno podría marcar el tránsito del lopezobradorismo al sheinbaumismo, una corriente política propia que combine continuidad con modernización.

Así las cosas con nuestro país y la nueva era del segundo piso de la 4ta Transformación.

