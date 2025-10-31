LA próxima caída del imperio del PRI.

El PRI de Alito Moreno y la falsa promesa de renovación

El Partido Revolucionario Institucional intenta nuevamente reinventarse bajo la dirigencia de Alejandro “Alito” Moreno, quien insiste en que el PRI “vuelve a crecer” y que “los mexicanos confían otra vez” en su proyecto político. Sin embargo, la evidencia apunta en sentido contrario: el PRI atraviesa una de sus etapas más frágiles, tanto en legitimidad como en estructura territorial.

Durante los últimos procesos electorales, el tricolor ha perdido posiciones clave: gobernaturas, congresos locales y espacios en el Congreso de la Unión. Hoy gobierna solo dos estados Coahuila y Durango, una cifra impensable hace apenas una década.

La caída no responde únicamente a la competencia política, sino a una pérdida estructural de credibilidad entre los ciudadanos, resultado de años de corrupción, clientelismo y falta de autocrítica.

La supuesta “renovación” que promueve Moreno Cárdenas parece más un intento de control que un proceso de apertura. Las expulsiones de voces críticas dentro del partido, el manejo centralizado de las candidaturas y la permanencia indefinida del propio dirigente han generado fracturas internas que dificultan cualquier recomposición real.

Además, el PRI enfrenta un dilema existencial: definirse como una oposición moderna o seguir anclado a las viejas prácticas del poder. Su alianza con el PAN y el PRD buscó frenar el avance de Morena, pero terminó diluyendo su identidad.

Sin un discurso claro ni liderazgo moral, el priismo actual navega entre la nostalgia del pasado y la incapacidad de construir un futuro convincente.

En política, la confianza no se decreta; se gana con coherencia, resultados y ética pública. Mientras el PRI siga defendiendo a una dirigencia más interesada en su supervivencia que en su refundación, cualquier intento de renovación será solo un ejercicio retórico.

¿Confían los mexicanos en el PRI de Alito Moreno? Las urnas, por ahora, dicen que no.

