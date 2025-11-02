LocalNacional

Asesinan al presidente del sombrero Carlos Manzo (DEP)

las autoridades federales, el Carlos Manzo Rodríguez (alcalde de Uruapan, Michoacán) sí contaba con un esquema de protección federal:
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que Manzo tenía protección asignada desde diciembre de 2024, y que en mayo de 2025 ese esquema fue “reforzado”.
Se indica que su seguridad inmediata era provista por la policía municipal de su confianza, mientras que la Guardia Nacional le había asignado 14 elementos para apoyo periférico.
También la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional mantenían comunicación con él y que tenía “protección federal”.
