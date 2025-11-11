La Refinería 2 bocas rompe los paradigmas negativos de la oposición.

Refinería Olmeca alcanza nuevo récord de producción

La refinería Olmeca de Pemex, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, alcanzó en septiembre un nuevo récord de procesamiento con 192 mil barriles diarios de combustibles, lo que representa un incremento del 87.52% respecto a agosto.

Es la primera vez que la planta, en operación desde junio de 2024, logra este nivel de producción, equivalente al 56.47% de su capacidad máxima, que puede llegar hasta 340 mil barriles diarios.

Este avance consolida el proceso de arranque y estabilización de una de las obras energéticas más importantes del actual gobierno, orientada a fortalecer la autosuficiencia energética nacional.

