La presidenta Claudia Sheinbaum busca apoyar al pueblo, mientras otros buscan la confrontación.

La presidenta que no se detiene se dedica a gobernar, mientras otros solo buscan confrontar al pueblo.

Por Antar Moisés N.

La presidenta de México no se detiene.

Su ritmo de trabajo es constante, entre los apoyos directos al pueblo y la atención diaria a los problemas del país. En cada visita, en cada reunión, se reafirma una idea clara: gobernar con cercanía y compromiso.

Mientras otros apuestan por el desgaste político o la confrontación mediática, ella avanza con una estrategia que combina atención social, disciplina y resultados. No hay descanso cuando se trata de atender las necesidades del pueblo, ni pausa cuando se exige tomar decisiones firmes.

Su liderazgo ha logrado mantener estabilidad en tiempos complejos, mostrando que la política puede hacerse desde el territorio, no desde el escritorio. Hoy México tiene una presidenta que escucha, que actúa y que no se detiene, porque sabe que el cambio verdadero se construye todos los días, de la mano del pueblo.



Así son las cosas en este país, paso a paso la 4ta Transformación sigue avanzando, mientras otros buscan la confrontación..

Que opinan.

