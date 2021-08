Las comisiones de la verdad sólo requieren una cosa: voluntad, dicen defensores

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– No se necesita una Consulta Popular para llevar justicia a las víctimas , sino la voluntad política para crear comisiones de la verdad , consideran especialistas en derechos humanos y las propias víctimas luego del resultado del ejercicio del 1 de agosto, el cual no alcanzó los votos necesarios para ser vinculante.

You may also like