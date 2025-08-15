Las playas son libres: presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado en varias ocasiones que las playas en México son bienes de uso público según la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales.

Esto significa que nadie puede apropiarse o cerrar el paso a una playa, incluso si hay hoteles o propiedades privadas en la zona.

Su postura se enmarca en la idea de que:

El acceso debe ser libre y gratuito para todas las personas.

Cualquier restricción física es ilegal, salvo casos excepcionales por razones de seguridad o conservación ambiental..

Así las cosas en Quintana Roo.

