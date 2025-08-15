Nacional

Las playas son libres: presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado en varias ocasiones que las playas en México son bienes de uso público según la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales.
Esto significa que nadie puede apropiarse o cerrar el paso a una playa, incluso si hay hoteles o propiedades privadas en la zona.
Su postura se enmarca en la idea de que:
El acceso debe ser libre y gratuito para todas las personas.
Cualquier restricción física es ilegal, salvo casos excepcionales por razones de seguridad o conservación ambiental..
Así las cosas en Quintana Roo.

