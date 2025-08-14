El odio del Jr Claudio X González a la 4T.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Claudio X. González, a quien calificó como “junior” y representante de intereses de la élite empresarial, incurre en contradicciones al criticar a la 4T por un supuesto autoritarismo, cuando en el pasado respaldaba la represión contra movimientos sociales como el magisterio.

En su mensaje, Sheinbaum recordó que durante las protestas de maestros en sexenios anteriores, González defendía medidas de fuerza y políticas restrictivas, mientras que ahora busca presentarse como defensor de libertades. Según la presidenta, este cambio de discurso refleja una postura política más ligada a intereses partidistas y económicos que a una verdadera defensa de los derechos.

