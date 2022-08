Layda Sansores gobernadora de Campeche aclaró que el valor aproximado de la superficie construida es de alrededor de más de 300 millones de pesos, investigaciónes de especialistas mobiliarios, El cálculo se hizo dejando de lado los artículos de los inmuebles como caballos, automóviles tampoco el mobiliario del inmueble, así como el predio de siete hectáreas que está en contraesquina y que cuenta con cancha de futbol y caballerizas, caballos etc, mismo que Sansores señaló como propiedad del priista, que más quiere alito moreno para que le digan que se robo el dinero de los mexicanos para cumplir sus caprichos, debe ser desaforado y cumplir como el dice que respeta las leyes, que renuncie y demuestre que es dinero de su sueldos, no lo hará por que sabe que tanto dinero y faltan las demás propiedades, son de la corrupción que aprovecho más de 20 años. Es tiempo de ser sometido a la justicia como muchos que el por poder encarcelo en Campeche. Www.elcambiodemexico.com

RENATO SALES ES UN FISCAL PREPARADO Y NO DUDO QUE TENGA LAS PRUEBAS DE LO QUE ESTÁ REALIZANDO, DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS HABLA QUE EL FISCAL DE CAMPECHE NO ACTÚA POR POLÍTICA, SABE COMO TRABAJAR Y SEGURAMENTE ESTA BIEN INVESTIGADO A ALITO MORENO Y LO LLEVARA ANTE LA JUSTICIA ERA TIEMPO DE PARARLE A ESTE POLÍTICO TODA LA CORRUPCIÓN QUE CREO DESDE SU LLEGADA A LA GUBERNATURA DE CAMPECHE.